محمد صلاح: منتخب مصر أكبر من أي ناد ولاعب مهما كان تاريخه

المصدر: رويترز

طالب محمد صلاح قائد المنتخب المصري الجماهير بالوقوف خلف الفريق وعدم التعامل مع اللاعبين وفقا لانتمائهم للأندية. وأكد أن منتخب مصر أكبر من أي ناد ومن أي لاعب مهما كان تاريخه، وذلك قبل مواجهة ساحل العاج في دور الستة عشر لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأضاف هداف ليفربول الإنجليزي في مؤتمر صحافي أن اللاعبين متحمسون ولديهم رغبة أكيدة لتحقيق انجاز للكرة المصرية ويحتاجون للشعور بأن الجماهير تدعمهم في كافة الأوقات.

وقال صلاح البالغ عمره 29 عاما «هذه دعوة موجهة للجميع وليست هجوما على أحد، فيجب أن يجمعنا منتخب مصر. التحليلات الخاصة بكل لاعب من الممكن تناولها بعد البطولة بالشكل والوقت المناسبين.

وأضاف «جاهزون لمواجهة ساحل العاج ومتحمسون للغاية للفوز دون تقليل للمنافس. الفريقان جيدان ومنتخب ساحل العاج يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدما في البطولة».

وقدم صلاح والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري خالص العزاء للشعب الكاميروني على ضحايا حادث التدافع الذي وقع أمس قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الستة عشر.

وفازت الكاميرون صاحبة الأرض والضيافة على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.

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