الاتحاد الإفريقي يفتح صفحة جديدة مع رئيس الزمالك .. ماذا فعل؟

المصدر: دبي- سيد مصطفى

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي، صفحة جديدة من العلاقات مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

ووجه الاتحاد الافريقي دعوة لرئيس الزمالك لحضور المباراة النهائية من كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون والمحدد لها السادس من فبراير المقبل، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد.

وفي فترات سابقة كانت العلاقة بين رئيس نادي الزمالك والاتحاد الإفريقي متوترة، إذ عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة مرتضى منصور بالإيقاف لمدة عام واحد عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم ، مع تغريمه 40 ألف دولار.

وفرض الكاف العقوبة بداعي إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات ضد رئيس الاتحاد الإفريقي السابق أحمد أحمد .

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