حسام حسن يحدد موعد توليه قيادة منتخب مصر.. «يوم القيامة»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعب الأهلي والزمالك السابق، حسام حسن، أن اتحاد كرة القدم المصري لم يتواصل معه إلى الان لتولي قيادة المنتخب المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحالي للفراعنة، وقال حسام حسن:«يبدو انني سأدرب المنتخب يوم القيامة ان شاء الله».

وأضاف: «لم يتواصل معي أحد، وكل الحكاية أن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عامر حسين طرح اسمى، وعموما كيروش موجود ولن يرحل إلا بعد كأس العالم، ويبدو انني سأدرب المنتخب يوم القيامة ان شاء الله».

وقال حسام حسن أثناء لقائه في برنامج اللعيب الذي يبث على قناة أم بي سي مصر إن عدم استغلال كيروش لبطولة كأس العرب في تجهيز المنتخب بصورة جيدة وراء الأخطاء المتكررة للمنتخب في البطولة الإفريقية الحالية.

وأوضح حسام حسن أن له الشرف أن يقوم بتدريب منتخب بلاده، ويتوجه بالشكر إلى الجماهير المصرية لثقتهم الغالية فيه، مؤكدًا أن تدريب المنتخب هي أقصى أمنياته التي يتمني تحقيقها حيث أنه سوف يكون في خدمة بلاده في أي وقت تحتاجه.

وكان حسام حسن قد أكد قبل مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى بكأس إفريقيا أن المنتخب المصري في حالة جيدة، ومرشح قوي للفوز باللقب لأنه يوجد فيه العديد من اللاعبين ذو ميزات الكروية والفنية الرائعة أبرزهم محمد صلاح والنني ومصطفي محمد، كما أن استبعاد طارق حامد وأفشة من القائمة يعتبر خطأ فني كبير لأنهما لا يقلان أهمية عن محمد صلاح، ويمتلكان القدرة على صناعة الفرق في المباريات.

ويعاني المنتخب المصري تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من سوء في الأداء وتواضع في النتائج، ويواجه المنتخب المصري كوت ديفوار يوم الأربعاء المقل في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

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