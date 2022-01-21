كلوب: الفوز 7-0 على كريستال بالاس لن يتكرر

المصدر: وكالات

لا يتوقع يورجن كلوب مدرب ليفربول تكرار فريقه للفوز الكبير الموسم الماضي على ملعب كريستال بالاس عندما سحق النادي اللندني 7-صفر، قائلا اليوم إن هذا الانتصار الكبير كان "حدثا استثنائيا". وقال كلوب إن بالاس وجد الاستقرار بقيادة مدربه باتريك فييرا ويتوقع خوض معركة أمام فريق صعب يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد المقبل "هذا الفوز (7-صفر) يحدث مرة واحدة. عندما تحدث مثل هذه النتائج تكون حدثا استثنائيا ولن تتكرر عادة. وتابع: "لقد تغير كريستال بالاس وتطور. يبدو الفريق مستقرا الآن. إنه فريق جيد حقا في الدوري الممتاز ويحقق بعض النتائج التي لا يحالفها التوفيق".

ورغم غياب الهدافين البارزين محمد صلاح وساديو ماني لمشاركتهما في كأس الأمم الافريقية، سيخوض ليفربول المباراة بثقة كبيرة بعد بلوغه نهائي كأس الرابطة عقب فوزه 2-صفر على ملعب أرسنال أمس.

وأضاف المدرب الألماني "تألق اللاعبون الليلة الماضية. نشعر أننا بحالة جيدة حاليا لكن يتعين عليا صنع أجواء مختلفة أمام كريستال بالاس لأنهم لا يقدمون الهدايا".

وقال كلوب إن لاعب الوسط هارفي إليوت قد يعود للملاعب بعد فترة التوقف الدولي بعد غيابه نحو خمسة شهور بسبب خضوعه لجراحة في الكاحل.

وأضاف أن لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين عاد للتدريبات وقد ينضم للتشكيلة في مباراة الأحد عقب تعافيه من إصابة في الكاحل أبعدته عن مواجهة فريقه السابق أرسنال خلال الفوز في إياب قبل نهائي كأس الرابطة أمس.

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