رسمياً.. الكشف عن الخصم الجديد لمنتخب مصر في أمم أفريقيا و"هذا موعد المواجهة"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تحدد بشكل رسمي أن يواجه منتخب مصر، وصيف المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم نظيره القوي ساحل العاج في دور الـ16 بعدما حسم الأخير صدارة المجموعة الخامسة بالفوز على الجزائر 3-1.

وكان منتخب "الفراعنة" قد تأهل للدور الثاني بعدما جمع ست نقاط جمعها من الفوز على كل من غينيا بيساو والسودان بهدف نظيف مقابل الخسارة أمام نيجيريا بالنتيجة نفسها، بينما صعدت ساحل العاج بالفوز على عينيا الاستوائية بهدف نظيف، والتعادل مع سيراليون 2-2، والفوز على الجزائر بثلاثية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره العاجي، الأربعاء المقبل، عند الساعة 11 بتوقيت الامارات.

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