مفاجأة.. الجزائر قريب من وداع كأس الأمم الإفريقية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أصبح منتخب الجزائر حامل اللقب من وداع كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون عقب الخسارة المفاجأة التي تعرض لها أمام منتخب غينيا الاستوائية في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس إفريقيا.

وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الجزائري بعد 35 مباراة لم يتعرض فيها المنتخب إلى أي خسارة، وبهذه الخسارة، تجمد رصيد منتخب الجزائر حامل اللقب عند نقطة واحدة من تعادله سلبيا في الجولة الأولى أمام سيراليون ويقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الخامسة، وفي المقابل، وصل منتخب غينيا الإستوائية إلى 3 نقاط في البطولة.

وفي المباراة الثانية من المجموعة الخامسة تعادل منتخبا ساحل العاج وسيراليون بنتيجة 2-2، وعقب نتائج الجولة الثانية في المجموعة الخامسة حافظ منتخب ساحل العاج على الصدارة برصيد 4 نقاط، وغينيا الإستوائية برصيد 3 نقاط، وسيراليون برصيد نقطتين، والجزائر برصيد نقطة واحدة

وأصبح بذلك منتخب الجزائر مهدد بقوة من وداع البطولة حيث يتقابل في المباراة الأخيرة أمام منتخب ساحل العاج المتصدر ويجب عليه تحقيق الفوز حتى يضمن الوصول إلى الدور المقبل أو انتظار صاحب أفضل مركز ثالث.

وحسب نظام البطولة يتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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