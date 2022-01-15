غوراديولا بعد الفوز على تشيلسي: بطل الدوري الإنجليزي لا يتحدد في يناير

المصدر: وكالات

أثنى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بالفوز الصعب على تشيلسي بهدف دون رد ، وهو الفوز الذي قطع الفريق بموجبه خطوة هائلة نحو الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن غوراديولا أكد أن فريقه لازال بعيدا عن حسم اللقب ، مضيفا "كل اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم وكان فوزا مهما لأنه جاء على حساب منافس كبير".

وأضاف "لا تحسم هوية البطل في يناير، يمكننا التفكير في أن تشيلسي وليفربول لديهما مباريات مؤجلة، إذا فازا بها سيصبح الفارق ثمان نقاط، وثمان نقاط في يناير ليست شيئا".

وأوضح المدرب الإسباني "أريد الفوز بالمباريات إذا كنا نستحق ذلك ، ونحن نستحق ذلك ، أحب أن تكون كرة القدم عادلة ، لذا بينما كنت سعيدا بالفوز على ارسنال فإننا لم نستحق ذلك ، الفوز حين تستحق له مذاق مختلف".

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