مشعوذ كاميروني يُهدّد محمد صلاح ومحرز بأذيال الفئران ومخ الضباع وحليب البعوض!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

هدد أحد المشعوذين في الكاميرون باستهداف الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السنغالي ساديو ماني، وذلك حتى يفسح المجال أمام بلاده للتتويج باللقب.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن المشعوذ الكاميروني قوله : "لن أرحم أحداً يقف في طريق الكاميرون للظفر بلقب كأس أمم إفريقيا، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضنا"، وأضاف: "سأقدم نصيحة لمحمد صلاح ورياض محرز وماني بضرورة عدم التسجيل في شباك منتخب الكاميرون في حال اللعب ضده، لأنني احتفظ بصور شخصية لهم إضافة إلى جواربهم الرياضية، وسيكون العقاب كبيرا، قد يصل إلى الموت".

وأردف: "لدي القدرة على تسخير قوى شر وممارسة طقوس الفودو واستعمال أذيال الفئران ومخ الضباع وحليب البعوض في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".

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