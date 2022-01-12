التونسية أُنس جابر تهزم كفيتوفا لأول مرة في سيدني

المصدر: وكالات

فازت التونسية أُنس جابر على بترا كفيتوفا 6-4 و6-4 في بطولة سيدني للتنس اليوم الأربعاء لتحقق انتصارها الأول في أربع مواجهات ضد اللاعبة الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، كما بلغت الإسبانية جاربين موجوروزا دور الثمانية.

وقاتلت أُنس المصنفة العاشرة عالميا، التي جاءت أحدث هزيمة لها أمام كفيتوفا في سينسناتي في أغسطس أب الماضي، بعدما تعرض إرسالها للكسر في كل مجموعة، قبل أن تنجح في التعويض.

وستلعب التشيكية كفيتوفا في بطولة أستراليا المفتوحة الأسبوع المقبل بينما ترغب في الظهور بشكل أفضل من عام 2019 عندما بلغت النهائي، وأظهرت بالفعل لمحات من قوتها لكن في النهاية تعرض إرسالها للكسر خمس مرات أمام اللاعبة التونسية.

وقالت أُنس المصنفة السابعة للصحفيين "أخيرا وبعد العديد من الهزائم أمامها. ليس من السهل رد مثل هذه الإرسالات القوية، لكني كنت مستعدة، وكنت أرغب حقا في الفوز، لذا سعيت إلى تحقيقه".

وأضافت "تعلمت من هزائمي أمامها خاصة في المرة الأخيرة في سينسناتي. حتى أكون أمينة فأنا سعيدة أن أرضية الملعب لم تكن سريعة جدا وهذا ساعدني بعض الشيء".

وستلعب أُنس في الدور المقبل مع أنيت كونتافيت التي تغلبت 6-3 و6-1 على الرومانية إيلينا-جابرييلا روس.

ونجت موجوروزا، الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى، من انتفاضة متأخرة من الروسية إيكاترينا ألكسندروفا وفازت عليها 6-1 و7-6.

وستلعب موجوروزا في المباراة المقبلة ضد لاعبة روسية أخرى هي داريا كاساتكينا التي فازت 6-3 و6-4 على إليسه ميرتنز.

وفي منافسات الرجال، خسر الإيطالي فابيو فونيني المصنف السابع 7-6 و7-6 أمام الأمريكي براندون ناكاشيما.

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