التاريخ لا يخدم مصر أمام نيجيريا في كأس أفريقيا.. وهذه نتائج المواجهات المباشرة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لا يخدم التاريخ المنتخب المصري في مواجهاته المباشرة مع نظيره النيجيري في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم قبل اللقاء المرتقب بينهما اليوم الثلاثاء (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، بالنسخة 33 من كأس القارة السمراء "الكاميرون 2021"، إذ التقى "الفراعنة" مع "النسور" في ثماني مباريات، فاز المصريون بمباراتين، وخسروا أربعة، فيما تعادلا في مناسبتين.

ولكن يبقى الانتصار الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين بأمم إفريقيا من نصيب منتخب مصر الذي فاز بنتيجة 6-3 في النسخة التي أقيمت في غانا عام 1963.

يذكر أن المنتخب المصري المتوج باللقب سبع مرات (رقم قياسي) سيقص شريط مبارياته أمام مع نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الرابعة قبل أن يواجه غينيا بيساو في 15 يناير الجاري ثم السودان 19 منه.

وتالياً المواجهات المباشرة التي جمعت مصر ونيجيريا في تاريخ كأس أمم أفريقيا:

المواجهات المباشر مصر - نيجريا

"غانا 1963": فازت مصر 6-3.

"أثيوبيا 1976": فازت نيجيريا 3-2.

"نيجيريا 1980": فازت نيجيريا 1-صفر.

"ساحل العاج 1984": فازت نيجيريا بركلات الترجيح 8-7 (2-2)

"المغرب 1988": تعادلا صفر-صفر

الجزائر 1990: فازت نيجيريا 1-صفر

"تونس 1994": تعادلا صفر-صفر

"أنغولا 2010": فازت مصر 3-1

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news