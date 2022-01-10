رياض محرز يتحدث إلى جمهور الجزائر.. ويبدأ تحدي محمد صلاح (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز، رسالة إلى الجمهور الجزائري في أول ظهور له قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر من خلالها عن سعادته وهو متواجد في الكاميرون قاطعاً عهدا على نفسه أمام الجمهور الجزائري قبل انطلاق البطولة، وهي نفس الطريقة التي اتخذها نجم المنتخب المصري محمد صلاح، في الحديث مع الجمهور المصري ولكن الأخير وجه أكثر من رسالة عن طريق صوراً على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ليبدأ تحدي النجوم من خلال حشد الجمهور وتوجيه الرسائل التحفيزية بحثاً في النهاية عن العودة بلقب البطولة.



وقال رياض محرز في رسالته من خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع "تويتر" : "أهلا هنا رياض، نحن هنا في كأس أمم إفريقيا، أريد فقط توجيه كل الشكر للجماهير الجزائرية على دعمها لنا".



وكان النجم الجزائري رياض محرز قد غاب عن معسكر الجزائر قبل انطلاق البطولة لقضاء فترة راحة بعد مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في مبارياته حتى يوم 3 يناير الجاري، ويبدأ منتخب الجزائر رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي توج بها في مصر النسخة الماضية بمواجهة منتخب سيراليون، يوم غداً الثلاثاء، على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي، كوت ديفوار "ساحل العاج" وغينيا الاستوائية.



واختتم النجم الجزائري رياض محرز رسالته للجمهور متعهدا: "سنجعلكم تفتخرون بنا"، في رسالة إلى المحافظة على لقب البطولة وسلسلة الانتصارات المتتالية التي وصل لها المنتخب الجزائري بخوض 34 مباراة دون خسارة.



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