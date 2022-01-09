كريم بنزيمة يحتفل برقم تاريخي مع ريال مدريد في ليلة "رباعية فالنسيا"

المصدر: وكالات

عاد ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، إلى الإنتصارات واكتسح نظيره فالنسيا 4-1 ضمن المرحلة العشرين السبت بفضل الثنائي الهجومي "المتفجر" الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في مرحلة شهدت تعثر برشلونة بصورة دراماتيكية بعدما سجّل غرناطة هدف التعادل 1-1 قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

وعزّز النادي الملكي الذي خسر أمام خيتافي في المرحلة السابقة صفر-1، موقعه في صدارة الترتيب برصيده 49 نقطة، متقدماً بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الذي يواجه خيتافي الاحد آملاً بتقليص الفارق الى خمس نقاط مجدداً. في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا الذي تعرض لخسارته السادسة هذا الموسم، عند 28 نقطة في المركز التاسع.

سجّل أهداف ريال كل من بنزيمة هدفين (43 من ركلة جزاء و88)والعائد إلى تشكيلة الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا فينيسيوس جونيور هدفين (52 و61).

وسجل المهاجم الفرنسي هدفيه الـ 300 ثمّ الـ 301 بقميص ريال مدريد، ليصبح رابع افضل هدّاف في تاريخ النادي الملكي، متخلفاً بفارق سبعة أهداف فقط عن أسطورة ريال الأرجنتيني الاصل ألفريدو دي ستيفانو (308).

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال السابق ومانشستر يونايتد الانكليزي الحالي، صدارة ترتيب الهدافين في النادي الاسباني بـ 351 هدفاً، مقابل 323 لراوول غونزاليس في المركز الثاني. وافتتح بنزيمة التسجيل لأصحاب الارض من ركلة جزاء عقب عرقلة البرازيلي كاسيميرو من قبل لاعب فالنسيا الفرنسي مختار دياخابي (42)، ليعود ويضاعف تقدمه بعدما نجح فينيسيوس جونيور في مراوغة لاعبَين من فالنسيا اثر تبادل للكرة مع بنزيمة قبل أن يهزّ الشباك ببراعة عالية (52).

وأكدّ المهاجم البرازيلي الدولي تألقه بهدف شخصي ثانٍ وثالث لفريقه بعدما قطع الالماني توني كروس الكرة في منتصف الملعب وأرسلها الى ماركو أسينسيو سدّدها قوية تصدى لها الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، ليتابعها فينيسيوس جونيور برأسه في المرمى الخالي (61). ونجح فالنسيا في تقليص الفارق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء اثر خطأ من الفرنسي فيرلان مندي على ماركوس أندري داخل المنطقة، انبرى لها البرتغالي غونسالو غيديش وصدها ببراعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليتابعها غيديش برأسه داخل المرمى (76).

وعوض مندي الخطأ الذي ارتكبه بتمريرة حاسمة داخل المنطقة لمواطنه بنزيمة وظهره إلى المرمى، فسيطر على الكرة بقدمه اليسرى واستدار وسدد أرضية في شباك "الخفافيش" (88).

تعادل محبط لبرشلونة

فرض غرناطة على ضيفه برشلونة المنقوص تعادلاً قاتلاً 1-1، حارمًا إياه من تحقيق فوزه الثالث تواليًا في جميع المسابقات. وكان الفريق الكاتالوني في طريقه لحصد النقاط الثلاث قبل أن يتمكن النادي الاندلسي من توجيه ضربة قاسية لعشاق الـ "بلاوغرانا" بهدف التعادل عن طريق أنتونيو بويرتاس (89) بعدما كان الهولندي لوك دي يونغ منح التقدم لرجال المدرب تشافي هرنانديس (57).

ولعب النادي الكاتالوني منقوصاً منذ الدقيقة 79 اثر طرد لاعبه غافي عقب نيله بطاقتين صفراويين.وتراجع برشلونة للمركز السادس برصيد 32 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز 12 بـ 24 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news