مدرب نيجيريا السابق يدعو إلى احترام كأس الأمم الأفريقية

المصدر: وكالات

دعا جيرنوت رور، مدرب منتخب نيجيريا السابق، إلى مزيد من الاحترام لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتنطلق النسخة القادمة للبطولة، التي تأجلت لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، يوم الأحد القادم في الكاميرون، وأدت أزمة الفيروس التاجي إلى شكاوي أكثر من المعتاد من جانب الأندية الأوروبية، التي شهدت سفر مجموعة كبيرة من عناصرها الأساسية للمشاركة في البطولة، رغم معاناتها من فقدان الكثير من لاعبيها في الآونة الأخيرة بسبب الوباء.

وصرح رور، اليوم الخميس: "توقيت كأس الأمم الأفريقية في منتصف الموسم هو بالتأكيد عامل، لكن ينبغي عليك أن تقبل أن هناك مسابقات دولية لا تقام بالضرورة في يونيو".

وأضاف رور "كأس الأمم الأفريقية تستحق المزيد من الاحترام. من حيث القيمة الرياضية والشعبية في أفريقيا، وتعتبر البطولة من أبرز ما يميز كرة القدم الدولية بالنسبة لي".

كان مقررا أن تقام البطولة، التي تستمر حتى السادس من فبراير القادم، في الصيف الماضي في البداية، لكن تم تقديمها إلى يناير من العام الماضي بسبب الطقس الحار في الكاميرون، قبل أن يتم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء.

وعلى سبيل المثال، يفتقد فريق ليفربول 3 من أبرز نجومه، في مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، لكن رور يعتقد أن الوقت قد حان لأن يبدي الأوروبيون بعض الاهتمام بالبطولة.

وأكد رور "بالنسبة لأوروبا، تعد أفريقيا أحيانا بعيدة بعض الشيء".

وتولى رور (68 عاما) قيادة المنتخب النيجيري منذ أغسطس 2016، قبل أن ينفصل عن الفريق الشهر الماضي.

يذكر أن منتخب نيجيريا، الذي توج باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، حصل على المركز الثالث تحت قيادة رور في النسخة الماضية لأمم أفريقيا التي أقيمت بمصر عام 2019، التي توج بها المنتخب الجزائري محرزا لقبه الثاني في تاريخه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news