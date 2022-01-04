تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع لاعب الزمالك أشرف بن شرقي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شددت وسائل إعلام مصرية على أن مسؤولو النادي الأهلي يرفضون التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك لتجنب الدخول في أزمة جديدة مع إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، مشيرة إلى أن الأهلي ينتظر انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي في وقت يحق للاعب رسمياً التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير الجاري.

ونقل موقع اليوم السابع، الثلاثاء، عن مصدر أهلاوي بأن إدارة ناديه قد تفتح باب التفاوض مع أشرف بن شرقي حينما تنتهي علاقته مع الزمالك ويتأكد عدم بقاؤه في البيض الأبيض، مشيراً إلى أن بن شرقي لاعب جيد وصاحب إمكانيات عالية، لكن الأهلي لن يتسرّع في التفاوض معه وسيدرس هذا الأمر بعناية فائقة.

وكان حارس الأهلي السابق الإعلامي الحالي أحمد شوبير قد أشار في برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم" المصرية إلى أن رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي أمير توفيق أكد أن ناديه جاهز للتعاقد مع أي لاعب انتهى تعاقده مع ناديه وأصبح حراً لو كان مطلوباً فنياً فى القلعة الحمراء، الأمر الذي أثار فضول الجماهير المصرية حول هوية اللاعب الذي يفاوضه الأهلي.

وأوضح شوبير: "الحقيقة أن أمير توفيق لم يقصد لاعب بعينه بهذا التصريح"، ولكنه ضرب مثال قائلاً: "لو أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أراد أشرف بن شرقي في الأهلي فإن أمير توفيق سيتمم الصفقة فوراً".

من جهته، يتمسك الزمالك بالتفاوض مع بن شرقي من أجل حسم التجديد، وينتظر مسئولوه عودة اللاعب إلى القاهرة عقب قضاء إجازته في المغرب، من أجل الاستفسار منه عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي.

ونقل اليوم السابع عن مصدر زملكاوي بأن بن شرقي يرفض الحديث عن ملف التجديد للزمالك من عدمه مع أي من زملائه بالفريق، الأمر الذي يزيد الشكوك حول توقيعه للأهلي على أن ينتقل لصفوف الفريق الأحمر مجانا بنهاية الموسم.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك تنتظر عودة اللاعب لعقد جلسة والاستفسار عن حقيقة التوقيع للأهلي أو لأي فريق اخر، مع فتح باب التفاوض معه حول تجديد تعاقده مرة أخرى على أمل الموافقة وإنهاء الملف بأسرع وقت.

ومن المقرر أن يعود بن شرقي إلى القاهرة، غداً الخميس، للانتظام في تدريبات الفريق، الجمعة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

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