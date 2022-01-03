لابورتا يبشر بعودة برشلونة واحتمالات ضم هالاند

المصدر: وكالات

قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إن على عالم كرة القدم «الاستعداد» حيث أن برشلونة عائد، كما رفض استبعاد احتمالات ضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لصفوف الفريق هذا العام.

وقدم نادي برشلونة اليوم الاثنين لاعبه الجديد فيران توريس، الذي انضم إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قد تبلغ قيمتها 55 مليون يورو (63 مليون دولار).

وجاء إبرام صفقة الإسباني الدولي توريس رغم الأزمة المالية المعروفة التي يعاني منها برشلونة، حيث وصلت ديونه إلى أكثر من 2ر1 مليار يورو في العام الماضي.

لكن النادي لن يتمكن من تسجيل توريس لحين الاستغناء عن بعض اللاعبين وذلك لتفادي خطر تجاوز سقف الرواتب، وهو السبب الذي اضطر النادي أيضا للتأخر في تسجيل المخضرم داني ألفيس في قائمة الفريق.

ورغم القيود المالية التي يعيشها برشلونة، صوت أعضاء النادي في ديسمبر الماضي على مشروع «إسباي برشلونة» البالغ قيمته 5ر1 مليار يورو، ويتضمن إصلاح شامل لاستاد كامب نو ومنشآت أخرى، كما تتواصل الشائعات حول أن النادي سيضم ألفارو موراتا بعقد إعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

كذلك تتردد الأقاويل حول أن برشلونة سيتصدر المشهد في المنافسة على ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند هذا العام، ولم يحرص لابورتا على نفي الأمر.

ولدى سؤاله عن موقف النادي تجاه هالاند على وجه الخصوص، قال لابورتا «لو تسمحوا لي، لن أتحدث عن اسماء محددة. فهذا لا يفيد بشكل عام. وإنما يزيد من قيمة الأسماء».

وأضاف لابورتا: «نحن نعمل على تعزيز المراكز وفقا لما يطلبه الجهاز الفني. اليوم، لدينا فيران، الذي كان في بلنسية، ونحن فخورون لأن الكتالونيين والمنتمين لبلنسية هم أبناء عمومة».

وتابع لابورتا: «برشلونة يمثل علامة بارزة في السوق وكل لاعب يعتبرنا نموذجا، لدينا فريق في مرحلة إعادة البناء، وسنرى قريبا عودة الفريق».

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