الدوري الإماراتي يفتقد 4 من نجومه.. والسبب كأس إفريقيا

المصدر: سيد مصطفى-دبي

سيغيب خمسة من نجوم دوري أدنوك للمحترفين عن الظهور في الجولة 13 التي تنطلق يومي السبت والأحد بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون اعتبارا من التاسع الجاري.

وسيكون عجمان هو أكثر المتضررين بسبب البطولة الافريقية، اذ تم استدعاء الثنائي، فراس بالعربي وأبوبكر تراولي لقائمة منتخبي تونس وغامبيا.

وسيتصادف أن يواجه فراس بالعربي، تراولي في البطولة الافريقية بعد أن أوقعتهما القرعة معا ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبهما مالي وموريتانيا.

كما سيفتقد العين إلى خدمات مهاجمه الدولي سفيان رحيمي الذي تم استدعائه لقائمة منتخب المغرب المشارك في البطولة.

وتقع المغرب في المجموعة الثالثة مع غانا والغابون وجزر القمر.

أما أخر اللاعبين الذين سيغيبون عن المسابقة المحلية، فهو مهاجم النصر ريان مينديز، الذي التحق بقائمة الرأس الأخضر التي انضمت للمجموعة الأولى من البطولة الافريقية إلى جانب الكاميرون وإثيوبيا وبوركينا فاسو.

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