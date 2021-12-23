بلجيكا تعزز صدارة "فيفا".. والمغرب يحافظ على مركزه الأول عربياً

المصدر: وكالات

ظلت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، كما هي دون أي تغيير. وخلال النسخة الأحدث من تصنيف فيفا للمنتخبات الصادرة اليوم، حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة.

ويمتلك منتخب بلجيكا 1828 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين فقط على المنتخب البرازيلي صاحب المركز الثاني، وحل منتخب فرنسا في المركز الثالث ثم إنجلترا في المركز الرابع والأرجنتين في المركز الخامس.

وحل منتخب إيطاليا في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والدنمارك في المركز التاسع وهولندا في المركز العاشر.

وحافظ منتخب السنغال على موقعه في صدارة المنتخبات الإفريقية يليه منتخب المغرب (المتصدر عربيا)، ثم الجزائر ثم تونس ونيجيريا ومصر. وتصدر منتخب إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم قطر ثم السعودية ومنتخب الإمارات.

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