تعرف إلى الترتيب النهائي للمنتخبات في ختام كأس العرب.. والجوائز المالية لكل فريق

المصدر: دبي-الامارات اليوم

جاء الترتيب النهائي لكل المنتخبات ال16 المشاركة في كأس العرب التي اختتمت ليلة السبت في قطر، بعد تتويج المنتخب الجزائري بطلا على حساب تونس في المباراة النهائية أمام أكثر من 60 ألف متفرج، واقيمت على ملعب البيت المونديال، حيث تصدر "محاربي الصحراء" فيما تذيل الترتيب منتخب السودان دون الحصول على أي نقطة.

واحتسب الترتيب بناء على النقاط التي جمعها كل منتخب، وبالعودة الى الأدوار التي تأهل لها، وعدد الأهداف التي سجلها.

كما بلغ مجموع الجوائز المالية المقدمة للمنتخبات 25.5 مليون دولار.. فيما يلي الترتيب والجوائز المالية:

1-الجزائر (الجائزة 5 ملايين دولار +1.25 مليون بدل تأهل ومشاركة)

2-تونس (الجائزة 3 ملايين دولار +1.25 مليون بدل تأهل ومشاركة)

3-قطر (الجائزة 2 مليون دولار +1.25 مليون بدل تأهل ومشاركة)

4-مصر (الجائزة 1.5 مليون دولار +1.25 مليون بدل تأهل ومشاركة)

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5-المغرب (750 ألف دولار بدل تأهل + 500 ألف دولار للمشاركة)

6-عمان (750 ألف دولار بدل تأهل + 500 ألف دولار للمشاركة)

7-الاردن (750 ألف دولار بدل تأهل + 500 ألف دولار للمشاركة)

8-الامارات (750 ألف دولار بدل تأهل + 500 ألف دولار للمشاركة)

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(الجائزة 500 ألف دولار لكل المنتخبات التي ودعت من الدور الأول)

9-سوريا

10-لبنان

11-موريتانيا

12-العراق

13-السعودية

14-البحرين

15-فلسطين

16-السودان

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