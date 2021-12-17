بيع تذكرة أول مباراة لعملاق السلة مايكل جوردان بسعر خرافي

المصدر: وكالات

باعت مؤسسة هاجينز أند جوردان للمزادات اليوم الجمعة، كعب تذكرة المباراة الأولى لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان في دوري الـNBA بمبلغ قياسي وصل إلى 264 ألف دولار.

وبيع كعب التذكرة مقابل أعلى سعر عرض في المزاد وهو 220 ألف دولار لكن المشترى سيدفع نسبة 20 في المئة إضافية.

وخاض جوردان مباراته الأولى في الدوري الأمريكي للعبة في 26 أكتوبر عام 1984 في استاد شيكاغو أمام أكثر من 13 ألف مشجع حيث فاز شيكاغو بولز 109-93 على واشنطن بوليتس.

وفي هذه المباراة لعب جوردان لمدة 40 دقيقة وأحرز 16 نقطة إلى جانب السيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير سبع كرات حاسمة لزملائه.

وتوج جوردان البالغ 58 عاما بلقب بطولة الـNBA خلال مسيرته في 6 مناسبات.

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