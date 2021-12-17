تعرف إلى موعد نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر.. والدولة الأكثر تتويجاً

المصدر: محمد الحتو - دبي

تتركز الأنظار على المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي ستكشف عن هوية بطل النسخة العاشرة عندما يلتقي المنتخبان الجزائري والتونسي في الدوحة، السبت، في الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات.

ويتصدر المنتخب العراقي قائمة الشرف بصفته الأكثر حصولاً على اللقب (4 مرات)، يليه المنتخب السعودي بلقبين، فيما يمتلك التونسي والمغربي والمصري بطولة واحدة.

وكانت البطولة قد انطلقت في عام 1963، وتالياً السجل التاريخي للأبطال المتوجين في النسخ التسع الماضية:

سجل الأبطال

1963: تونس

1964: العراق

1966: العراق

1985: العراق

1988: العراق

1992: مصر

1998: السعودية

2002: السعودية

2012: المغرب

2021: تونس أو الجزائر؟

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news