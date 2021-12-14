سيرجيو راموس: مستعد لـ"الموت" كي يفوز سان جرمان على ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

أرسل النجم السابق والتاريخي لريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس تحديا خاصا ضد "الملكي"، متوعدا إياه بالهزيمة حين يواجهه في دور الـ16 مع فريقه الحالي باريس سان جرمان.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، قد أثارت جدلا واسعا أمس، بعد أن تمت إعادتها، لتعلن عن قمة مرتقبة بين سان جرمان وريال مدريد في فبراير المقبل، على أن يلعب الريال الذهاب في باريس والعودة في مدريد.

وقال راموس في تصريح صحافي معلقا على نتائج القرعة، بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه رغم أنه كان يفضل مواجهة فريق آخر، لكنه مستعد لـ"الموت" من أجل أن يفوز سان جرمان على ريال مدريد. وقال: الآن دوري لكي أقدم شيئا لباريس سان جرمان، سأدافع عن الفريق بكل ما أوتيت، ومستعد للقتال حتى الموت من أجل سان جرمان".

وشدد على أنه سعيد بالثقة التي وضعها فيه النادي الباريسي، وصبره عليه بعد الإصابات المتعددة التي لحقت به في الفترة السابقة. وقال إنه "اليوم لاعب في باريس، رغم حبه للملكي واعتزازه بمسيرته الطويلة معه".

يذكر أن العلاقة بين راموس وإدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز كانت قد توترت الموسم الماضي، بسبب عدم رغبة النادي الملكي في تجديد عقد راموس لموسمين، كما كان يطلب اللاعب، فانتهت مع نهاية عقده يونيو الماضي، لينتقل بعدها إلى سان جرمان، لكنه لم يجد طريقه إلى اللعب كما أراد، حيث غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات.

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