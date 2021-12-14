تأجيل مباراة مانشستر يونايتد أمام برنتفورد بسبب كورونا

المصدر: وكالات

تأجلت مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد اليوم ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، على خلفية تفشي فيروس كورونا بين لاعبي وموظفي فريق "الشياطين الحمر". وأفاد يونايتد في بيان في وقت متأخر من مساء أمس أن "مجلس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذ قرار التأجيل بناء على إرشادات من المستشارين الطبيين".

وكان النادي الانجليزي قد أغلق في وقت سابق مركزه التدريبي في كارينغتون لمدة 24 ساعة بعد أن ثبتت إصابة العديد من اللاعبين والموظفين بـ "كوفيد-19".

ويثير تفشي المرض قلق المسؤولين عن كرة القدم الإنكليزية بشكل متزايد، نظرًا لانتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في جميع أنحاء إنكلترا، مما تسبب في مزيد من القيود الصارمة.

وكانت رابطة الدوري كشفت الإثنين عن 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في مايو 2020. وكان الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" أعلن السبت إلغاء مباراة توتنهام الانكليزي أمام ضيفه رين الفرنسي الخميس، بعد قرار تأجيلها بداية، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة "كونفرنس ليغ"، بسبب اكتشاف حالات كورونا في صفوف الفريق اللندني، ما حال أيضاً دون أن يخوض توتنهام مباراته أمام برايتون الأحد في الدوري الممتاز.

وأقرّ مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي بأنه ولاعبيه "يشعرون بالخوف". وفتك فيروس كورونا أيضاً بفريق ليستر سيتي الذي سافر إلى نابولي لخوض منافسات الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأسبوع الماضي مع غياب سبعة من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو ظهور أعراض عليهم، إلاّ أن ذلك لم يؤثر على الفريق محلياً عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة الأحد.

كما أكد نادي أستون فيلا الاثنين عدة حالات إيجابية لكورونا في صفوفه، دون أن يؤدي ذلك إلى تأجيل مباراته المقررة أمام مضيفه نوريتش سيتي الثلاثاء في المرحلة 17. وحثت رابطة الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع الأندية على تشديد بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا، فيما أصدرت الحكومة البريطانية قراراً يقضي بفرض على أي شخص يرغب في حضور مباراة في الملعب أن يقدم جدول تطعيم كامل أو اختبارًا سلبيًا حديثاً. ومنذ بداية الموسم الحالي عادت الجماهير إلى الملاعب الانكليزية من دون قيود، فيما كانت أقيمت معظم مباريات موسم 2020-2021 خلف أبواب موصدة.

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