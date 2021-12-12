تعرف إلى موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. هل يتواجه ميسي ورونالدو؟

المصدر: وكالات

تتجه الأنظار، الإثنين، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية حيث تُسحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، مع حتمية فرض مواجهات ثقيلة نظراً الى أسماء بعض الفرق غير المصنفة.

وكان محتماً منذ أن سُحبت قرعة دور المجموعات بأن يشهد ثمن النهائي مواجهات من العيار الثقيل بعدما وضع مانشستر سيتي الإنجليزي وصيف الموسم الماضي مع باريس سان جرمان الفرنسي (المجموعة الأولى)، ليفربول الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وحتى بورتو البرتغالي (الثانية)، ريال مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي (الرابعة)، بايرن ميونيخ الألماني مع برشلونة الإسباني (الخامسة)، وتشلسي الإنجليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي (الثامنة).

وكانت المفاجأة المدوية في دور المجموعات، فشل برشلونة الإسباني في التأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2003-2004، فيما ذهب ميلان ضحية مجموعته القوية التي تأهل عنها ليفربول وأتلتيكو.

وبما أن فرق سان جرمان، أتلتيكو، إنتر وتشلسي تأهلت الى ثمن النهائي في المركز الثاني، فإنها بطبيعة الحال تواجه خطر خوض مواجهة شاقة مع احترام مبدأ عدم لقاء فريقين من نفس البلد، أو فريقين كانا معاً في دور المجموعات.

ومن المؤكد أن جميع متصدري المجموعات، إن كان سيتي أو أياكس الهولندي وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وليل الفرنسي، مفاجأة الدور الأول، ويوفنتوس يمنون النفس بالوقوع على فرق مثل سبورتينغ البرتغالي ومواطنه بنفيكا وفياريال الإسباني بطل "يوروبا ليغ" للموسم الماضي وريد بول سالزبورغ النمسوي.

بالنسبة لمدرب ليل بطل فرنسا جوسلان غورفينيك "مهما كانت القرعة الإثنين، فهذه عملية تاريخية بالنسبة لنادينا" الذي عاد من بعيد وتصدر مجموعته السابعة أمام سالزبورغ النمسوي بفوزه في الجولة الأخيرة خارج ملعبه على فولفسبورغ الألماني 3-1، ليبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد.

وفضل غورفينيك الذي استلم الاشراف على ليل الصيف المنصرم نتيجة رحيل كريستوف غالتييه المنتقل الى نيس، الاحتفال بانجاز التأهل الى ثمن النهائي عوضاً عن التفكير بالمهمة الشاقة التي قد تنتظر فريقه في ثمن النهائي ضد إنتر، تشلسي أو أتلتيكو مدريد.

لكن قد يسعفه الحظ وتضعه القرعة في مواجهة أقل صعوبة ضد سبورتينغ، بنفيكا أو فياريال، ما سيعزز حظوظه بالسير على خطى فرق مثل لايبزيغ الألماني أو روما الإيطالي ومواطنه موناكو التي خالفت التوقعات في الأعوام القليلة الماضية ووصلت حتى الدور نصف النهائي.



ميسي في مواجهة رونالدو؟

وخلافاً لليل الذي يمني النفس بتجنب الكبار، سيكون مواطنه سان جرمان على الطرف النقيض، أي أن جميع الفرق المصنفة تأمل تجنب النادي الباريسي المعزز هذا الموسم بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدا تأثير رحيله جلياً جداً على برشلونة مع فشل الأخير في تجاوز دور المجموعات بعد هزيمته المذلة في الجولة الختامية على يد بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

وبعدما اعتاد في الأعوام القليلة الماضية على مواجهة فرق مثل برشلونة، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر يونايتد وريال مدريد في ثمن النهائي، سيكون أياكس الخيار الأقل قساوة من بين الخيارات الأخرى على سان جرمان في ثمن النهائي نتيجة اكتفائه بنيله وصافة مجموعته.

ويواجه ميسي، البرازيلي نيمار، كيليان مبابي ورفاقهم خيارات صعبة عدا ذلك، إذ قد يجتمع نادي العاصمة الفرنسية مجدداً بريال مدريد في لقاء سيحمل نكهة خاصة ليس لميسي ونيمار وحسب، بل للوافد الجديد الآخر سيرخيو راموس لأنه سيواجه فريقه السابق إن كان قلب الدفاع.. متعافياً.

كما هناك إمكانية لقاء بايرن ميونيخ أو ليفربول اللذين يعتبران المرشحين الأوفر حظاً للفوز باللقب بعدما أنهى الفريقان دور المجموعات بالعلامة الكاملة، على غرار أياكس أيضاً لكن الأخير كان في مجموعة أقل صعوبة تضم دورتموند وبشكتاش التركي وسبورتينغ.

ويمني عشاق اللعبة من المحايدين أن يقع سان جرمان في مواجهة يونايتد في لقاء سيجمع ميسي بغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم الى "الشياطين الحمر" بعد رحيل أسطورة ريال السابق عن يوفنتوس الذي سيكون أيضاً من الخيارات أمام نادي العاصمة الفرنسية في مواجهة تشكل عقدة للأخير، إذ لم يسبق له أن فاز على عملاق تورينو في المواجهات الثماني التي جمعتهما سابقاً (6 هزائم وتعادلان).

بغض النظر عن هوية المنافس، فإن هدف سان جرمان ومالكيه القطريين الذهاب حتى النهاية وإحراز اللقب الذي أفلت من النادي عام 2020 بخسارته في النهائي أمام بايرن، بحسب ما شدد لاعبه الجديد المغربي أشرف حكيمي بالقول "هدفنا هو الذهاب حتى النهاية مهما كان المنافس الذي نواجهه".

بالنسبة للمدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريسيو بوكيتينو "هناك فرق كبيرة (كمنافسة محتملة في ثمن النهائي). سنرى ما يخبىء لنا القدر. لكننا باريس سان جرمان ويجب علينا الفوز على جميع الأندية".

وتقام مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 فبراير ذهاباً و8 و9 و15 و16 مارس إياباً.

برشلونة في قرعة.. ملحق "يوروبا ليغ"

وتُسحب الإثنين أيضاً قرعة الملحق الإقصائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بنظامها الجديد.

ويشارك في قرعة الملحق 16 فريقاً، بينها ثمانية حلت وصيفة في دور مجموعات المسابقة القارية الثانية ومثلها قادمة من دوري الأبطال بعد حلولها ثالثة في مجموعاتها، وعلى رأسها بطبيعة الحال برشلونة.

وتتأهل الفرق الفائزة بالملحق القاري المقررة مبارياته في 17 فبراير ذهاباً وبعدها بأسبوع إياباً، الى ثمن النهائي لتلحق بالفرق التي تصدرت مجموعاتها في "يوروبا ليغ" وتأهلت مباشرة الى هذا الدور.

والفرق المشاركة بالقرعة كمصنفة هي ريال بيتيس وريال سوسييداد الإسبانيان، براغا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي، لاتسيو ونابولي الإيطاليان، أولمبياكوس اليوناني ورينجرز الاسكتلندي.

أما الفرق غير المصنفة القادمة من دوري الأبطال، فهي برشلونة، أتالانتا الإيطالي، دورتموند ولايبزيغ الألمانيان، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، زينيت سان بطرسبورغ الروسي وشيريف تيراسبول المولدافي.

وتسحب أيضاً، الإثنين، قرعة الملحق الإقصائي للمسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" بمشاركة 16 فريقاً، ثمانية منها حلت وصيفة في مجموعاتها ومثلها قادمة من "يوروبا ليغ" بعد حلولها ثالثة في مجموعاتها.



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