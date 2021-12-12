ركلات الترجيح تصعد بالجزائر إلى قبل نهائي كأس العرب على حساب المغرب

المصدر: وكالات

تأهلت الجزائر إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على المغرب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة اليوم السبت.

وسجلت الجزائر جميع ركلاتها الخمس فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة كريم البركاوي.

وافتتحت الجزائر التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ من محمد شيبي ضد يوسف بلايلي ونفذها ياسين براهيمي بنجاح في الدقيقة 62.

وبعد دقيقتين أدرك محمد ناهيري التعادل للمغرب عندما أرسل عبد الإله الحافيظي تمريرة من ركلة حرة مرت من جميع مدافعي الجزائر لتصل إلى المدافع غير المراقب ليهز شباك رايس مبولحي.

وأعاد بلايلي التقدم للجزائر بتسديدة مذهلة من بعد منتصف الملعب بقليل في الدقيقة 102 مستغلا خروج الحارس أنس الزنيتي من مرماه.

وأدرك بدر بانون التعادل للمغرب للمرة الثانية بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها شيبي في الدقيقة 111.

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