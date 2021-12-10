"أحلام مصر أكبر من كأس العرب".. تصريح لافت لكيروش قبل مواجهة الأردن

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شدد مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش على أحلام منتخب مصر أكبر من الفوز بكأس العرب، وذلك قبل مباراة الأردن، غداً السبت، في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً في الدوحة، وأعطى المدرب البرتغالي رأيه الفني بالمنتخب الأردني ووصفه بـ"القوي والمنظم".

وقال كيروش خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحافي قبل المباراة: "مسرورون جدًا لأننا في ربع النهائي ومتحمسون ونتطلع إلى اغتنام الفرصة لكي نفوز بهذه المباراة وسنحاول بذل قصارى جهدنا ونلعب أفضل كرة قدم لكي نستمر في التقدم.. بالطبع نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا ومنظمًا ولاعبين جيدين، ولديهم أيضًا الحُلم نفسه، وبالتالي أمل أن نتمكن من أن نكون الأفضل، هذه رغبتنا".

وعن اللاعبين المصابين اقل: "فيما يتعلق بتوفر اللاعبين فهذا أمر أعلمنا به وسائل الإعلام من خلال المسؤولين الإعلاميين، هناك لاعبان لا يُمكنهما المساهمة في المباراة أحمد حجازي وأيمن أشرف، غير ذلك لا توجد مشكلة وجميع اللاعبين مستعدون ولديهم الإرادة القوية لكي يكون أداؤهم جيدًا".

وتحدث كيروش عن منتخب الأردن: "ما من أحد يستطيع أن يصل إلى دور ربع النهائي إلا ويكون قويًا، منتخب الأردن قام بذلك وهو فريق قوي واستعدوا لهذه البطولة بشكل جيد من خلال ست مباريات ودية، وبالتالي فهذا يجعلهم قادرين على أن يكونوا هنا، وهذه الأسباب تعطيهم الأفضلية قبل المواجهة، ولكن بمجرد بدء المباراة تصبح فرصة كل فريق 50%، لأننا لدينا أيضًا لاعبين جيدين وفريق قوي، وهذه مباراة هامة".

وأأوضح: "في دور المجموعات كل فريق لعب 3 مباريات مدة كل واحدة 90 دقيقة، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد شيء نخسره، هناك فريقان لديهما الإرادة نفسها، والفريق الذي سيفوز هو الذي سوف يتمكن من إبراز أفضل مهاراته وإمكانياته، ليس هناك أعذار في الدور ربع النهائي، هناك فقط 90 دقيقة لا بد من لعبها".

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