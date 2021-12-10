شجار جماعي مثير للضحك بين فريقي هوكي قبل انتهاء المباراة بلحظات.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

تحولت مباراة هوكي الجليد في إحدى مدن جمهورية روسيا الاتحادية إلى معركة شرسة بين اللاعبين المراهقين الذي يبلغون من العمر 12 عاماً.

ووفقاً لوسائل الاعلام الروسية، بدأ الشجار بين لاعبين اثنين خلال مباراة أقيمت في مدينة سمارا الروسية، وذلك في اللحظة الأخيرة من مباراة هوكي الجليد، إلا أن حادثة الشجار بين اللاعبين اتسعت وشمل جميع من في الملعب، ليتحول إلى شجار جماعي كبير.

وقد أثارت واقعة الشجار سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الطريقة المضحكة للشجار واندفاع لاعبي الفريقين في اتجاه العراك، حيث اختار كل لاعب لاعباً آخر من الفريق المنافس وتشاجر معه بعنف في طريقة مثيرة للسخرية.

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