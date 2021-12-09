الإصابات بكورونا تؤجل مباراة توتنهام مع برايتون

المصدر: لندن - أ ف ب

سارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على خطى الاتحاد الأوروبي للعبة، وقررت إرجاء مباراة الأحد بين توتنهام وبرايتون في "برميرليغ" بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأول.

وسبق أن أعفي توتنهام من خوض مباراته التي كانت مقررة مساء الخميس ضد رين الفرنسي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ" لموعد غير محدد بسبب إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين بفيروس كورونا في صفوف النادي اللندني.

وطالب فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي رابطة الدوري الممتاز بأن ترجىء أيضاً مباراته المقررة الأحد ضد برايتون للسبب عينه، فنال ما أراده بحسب ما أفاد الخميس.

وقال توتنهام في بيانه "بإمكاننا التأكيد بأن مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون أند هوف ألبيون، المقررة الأحد في 12 ديسمبر الساعة الثانية ظهراً، تم تأجيلها بعد اجتماع لمجلس إدارة برميرليغ بعد ظهر اليوم الخميس".

من المؤكد أن الافتقاد إلى ثمانية لاعبين سيؤثر على الوضع الفني للفريق ليس لمباراتي الخميس والأحد وحسب، بل للمباراتين الأخريين اللتين يخوضهما في الدوري المحلي ضد ليستر وليفربول الخميس والأحد المقبلين.

وعاد الفريق اللندني للمنافسة بقوة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خروجه منتصراً من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن جاره وست هام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

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