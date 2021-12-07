إصابات كورونا تداهم فريق توتنهام قبل مباراة أوروبية حاسمة

المصدر: وكالات

أفادت تقارير إعلامية محلية عدة اليوم بأن ستة لاعبين وعضوين من طواقم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مصابون بفيروس كورونا، وذلك قبل يومين من مباراة النادي اللندني مع رين الفرنسي في مسابقة "يوروبا كونفرنس ليغ". وأشارت وكالة "برس أسوسياشن" البريطانية الى أن النادي اللندني في طور إجراء فحوص "بي سي آر" لأعضائه من أجل تأكيد الحالات الإيجابية، مذكرة بنتيجة الفحوص التي أجريت الشهر الماضي وكشفت عن حالتين إيجابيتين خاطئتين في الفريق.

وترتدي مباراة الخميس أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني المجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز بها لضمان ذلك لأن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا السلوفيني الأخير، لا يتخلف عنه سوى بفارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين. وحتى في ظل إصابة ستة من لاعبيه بـ"كوفيد-19"، لن يكون فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي قادراً على إرجاء اللقاء لأن قواعد الاتحاد الأوروبي (ويفا) تنص على أن التأجيل لا يحصل إلا في حال وجود أقل من 13 لاعباً في تصرف الفريق.

لكن من المؤكد أن الافتقاد الى ستة لاعبين سيؤثر على الوضع الفني للفريق ليس لمباراة الخميس وحسب، بل للمباريات الثلاث التالية التي يخوضها في الدوري المحلي ضد برايتون الأحد ثم ليستر وليفربول الخميس والأحد المقبلين. وعاد الفريق اللندني للمنافسة بقوة على مقعد مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خروجه منتصراً من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز، رافعاً رصيده الى 25 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن جاره وست هام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news