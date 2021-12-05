تعرف إلى موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

صعد المنتخب المصري برفقة الجزائر رسمياً إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب عقب الفوز في مباراتين متتاليتين، على السودان ولبنان، ولكن تبقى مباراة مصر والجزائر لها طابع خاص تاريخياً، ودائماً ما يكون الفريقين في طريق واحد ومواجهة فاصلة بتصفيات كأس العالم، ولكن هذه المباراة ستكون في كأس العرب وما هي إلا مباراة تحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة من البطولة بعد أن ضمنا المنتخبين الصعود إلى الدور الثاني.

وتقام المباراة الختامية في المجموعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت القاهرة، في حين يتقابل منتخبي لبنان والسودان في نفس التوقيت بحثاً عن تحقيق أي فوز قبل مغادرة البطولة.

والغريب في جدول ترتيب المجموعة الرابعة هو تساوي المنتخبين في كل شيء حيث حصل المنتخبين على 6 نقاط في مباراتين وأحرز كلاهما 6 أهداف أيضاً كما لم يستقبل أي منهما هدف في البطولة حتى الآن لتكون المباراة فاصلة في تحديد متصدر المجموعة.

وكانت مصر قد فازت على لبنان بهدف قبل أن تقسو على السودان بخماسية، في حين فازت الجزائر على لبنان بهدفين، والسودان برباعية نظيفة.



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