موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية بتوقيت الإمارات.. وتسريب هوية البطل!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تتركز الأنظار العالمية على العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات) للتعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، إذ يتنافس على اللقب 30 لاعباً يتقدمهم النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، في وقت تضم القائمة النجمين العربيين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ويعتبر ميسي الأقرب للفوز بالجائزة بحسب تسريبات عدد من النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم نجم مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا خصوصاً بعد تتويجه هذا العام باللقب الدولي الأول طوال مسيرته الكروية بحصول الأرجنتين على لقب أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" على حساب البرازيل.

وكانت الجائزة قد شهدت هيمنة من ميسي ورونالدو في العقد الماضي باستثناء كسر الكرواتي لوكا مودريتش للسلسلة في عام 2018، حيث حصل البرغوث الأرجنتيني على الكرة الذهبية ست مرات أعوام 2009، و2010 و2011 و2012، و2015 و2019، ونال رونالدو الجائزة أعوام 2008، و2013 و2014، و2016 و2017.

4 فئات للكرة الذهبية

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب)

جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى)



كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية

يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية عبر التصويت من بين 170 صحفيا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويختار كل صحفي من صحفيي المجلة الفرنسية خمسة مرشحين من بين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية، بحيث يحصل الأول على 6 نقاط، والثاني على أربع نقاط، والثالث على ثلاث نقاط، والرابع على نقطتين، والخامس على نقطة وحيدة.

أسماء المرشحين الـ30

يتنافس على الكرة الذهبية 30 لاعباً من أفضل نجوم الكرة العالمية بينهم النجمين العربيين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، إلى جانب ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي ليفاندوسكي، الأوروغوياني سواريز، البرازيلي نيمار، الفرنسي بنزيمة، البلجيكي دي بروين، الإيطالي جورجينيو ، البرتغالي برونو فيرنانديز، الإنجليزي هاري كين، النرويجي هالاند، الفرنسي كانتي، الإنجليزي فودين، البلجيكي لوكاكو، الفرنسي مبابي، الإسباني ازبيلكويتا، الإيطالي بونوتشي، ومواطنيه كيليني ودوناروما وباريلا وكاير، الأرجنتيني لاوتارو، الكرواتي مودريتش، الإسباني مورينو، الإنجليزي ماونت، الإسباني بيدري، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

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