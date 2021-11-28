محمد صلاح يفتح الملفات "المسكوت عليها" مع عمرو أديب

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بدأ الرأي العام الرياضي في مصر مهتما بإذاعة المقابلة التي أجراها الإعلامي عمرو أديب، مع نجم ليفربول الإنجليزي الدولي، محمد صلاح، بعدما خرجت تسريبات حول الموضوعات التي تطرق إليها الضيف والتي أثارت الكثير من الجدل حول اللاعب وعلاقته بالقرارات التي تُتخذ لمصلحة منتخب الفراعنة.

ولم تُحدد قناة "إم بي سي مصر" صاحبة حقوق إذاعة البرنامج موعد إذاعة مقابلة محمد صلاح والتي أجراها معه عمرو أديب في لندن، إذ من المقرر أن تبلغ مدة الحلقة 80 دقيقة.

وتناولت التسريبات الخاصة بالمقابلة، حديث اللاعب عن علاقته بقرار اتحاد الكرة الخاص بإقالة المدرب الوطني حسام البدري، وموافقته على قرار الاتحاد بتعين البرتغالي كيروش لخلافته.

ورد محمد صلاح على ما يشاع حول معارضته الشديدة تولى حسام حسن تدريب المنتخب الوطني خلال الفترات التي ترشح لها.

كما تتطرق اللاعب إلى تدخله في تشكيلة المباريات الرسمية للمنتخب وفرضه لبعض الأسماء التي يتم استدعاءها لمعسكر الفراعنة والجدل الذي اثير حول شارة القيادة وعلاقته مع اللاعبين الذين تنازلوا له عن الشارة.

وتحدث محمد صلاح عن خططه المستقبلية وحقيقية العروض التي تلقاها من ريال مدريد وبرشلونة، وهل يفكر في انهاء مسيرته الكروية في مصر، وغيرها من الموضوعات الخاصة بتوجهاته بعد الاعتزال.

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