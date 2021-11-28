مدرب منتخب مصر: لا مانع من المنافسة على كأس العرب

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قال مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش، إن كأس العرب التي سيشارك فيها منتخب مصر هي بطولة تحضيرية للمرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم، ومع ذلك لا مانع من المنافسة على لقبها.

وأكد كيروش أن منتخب مصر لديه أولويات على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، قبل توجه المنتخب المصري إلى الدوحة: «بطولة كأس العرب ستكون تحضيرية بالنسبة للفراعنة، لتجهيز لاعبين جدد، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم».

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