مرتضى منصور يطلب من الخطيب في بيان رسمي.. "القضاء على الفتنة ودعم استقرار الوطن"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بادر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، بتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بمناسبة تجديد ثقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي واختيارهم، أمس، للمرة الثانية لقيادة النادي في دورة جديدة 2022 – 2025.

وقال نادي الزمالك في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي: "يتمنى مجلس إدارة الزمالك أن يوفقه الله مع المجلس المنتخب الجديد للنادي الأهلي في القضاء علي أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر".

وجاء في البيان: "مجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك".

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