تعرَّف على ثروة محمد صلاح ..ومصادرها بالأرقام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن ثروة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تبلغ في الوقت الحالي 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن صلاح البالغ 29 عاما أصبح خامس أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، براتب سنوي يبلغ 10.4 مليون إسترليني، ويصل إلى 18.3 مليونا مع المكافآت والحوافز الأخرى، بالإضافة لحصوله على 11.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية.

ويتضمن عقد صلاح الحالي مع ليفربول الذي وقعه في 2018 وينتهي في 2023، حصوله على راتب سنوي 10.4 مليون إسترليني، ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كما يرتبط صلاح بعقود رعاية مع شركات "أديداس" الألمانية للمعدات والمنتجات الرياضية وشركة المشروبات الغازية العالمية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون" وشركة النقل الأمريكية "أوبر" وشركة الإلكترونيات "أوبو".

بالإضافة لذلك، يمتلك صلاح 73 مليون متابع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، وأي منشور له على هذه المواقع يحصل مقابله على أموال.

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