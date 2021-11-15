مدرب منتخب مصر يختار "متولي" بدلا من السعيد لمواجهة الجابون

المصدر: القاهرة-رويترز.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في حسابه على تويتر اليوم الاثنين انضمام محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة بدلا من عبد الله السعيد المصاب لمواجهة ضيفه منتخب الجابون غدا الثلاثاء في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وتأهل المنتخب المصري إلى المرحلة الأخيرة في التصفيات الأفريقية بعدما ضمن صدارة المجموعة السادسة بتعادله 2-2 في أنجولا يوم الجمعة قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وغادر السعيد صانع لعب بيراميدز معسكر المنتخب المصري بعد تعرضه لإصابة أمام أنجولا.

وقال الاتحاد المصري "انضم صباح اليوم إلى صفوف معسكر المنتخب الوطني محمد متولي كناريا لاعب سموحة بعد التأكد من عدم لحاق السعيد بمباراة الجابون غدا (في استاد برج العرب على مشارف مدينة الأسكندرية) في ختام منافسات المجموعة السادسة".

وسيخوض منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش المواجهة الفاصلة على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 في مارس اذار المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news