إصابة قوية لنجم الأهلي المصري في قصبة القدم

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري إصابة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال المباراة الودية التي فاز بها الأهلي على منية سمنود 7 / 1 اليوم السبت.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن عمار حمدي تعرض للإصابة بكدمة قوية في قصبة القدم.

وغادر عمار حمدي المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة ، حيث خضع لفحوص طبية سريعة من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط.

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