مصر تتأهل لتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

تأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه منتخب أنجولا امس في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.

وأصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي.

ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الجابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد في وقت سابق اليوم.

وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنجولا في المركز الرابع بأربع نقاط.

ووضع هيلدر كوستا منتخب أنجولا في المقدمة في الدقيقة 26 بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد الشناوي حارس مصر.

وضاعف مبالا نزولا الغلة لصالح أنجولا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ونجح محمد النني لاعب وسط مصر في تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد أن تلقى عرضية متقنة من محمد صلاح ليسدد النني في الزاوية اليسرى لمرمى حارس أنجولا.

وأدرك المدافع أكرم توفيق التعادل لمصر في الدقيقة 59 بعد أن تلقى تمريرة من صلاح على حدود منطقة جزاء أنجولا ليسدد توفيق كرة قوية أبدلت اتجاهها في الشباك.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "نجحنا في التسلق نصف الجبل ومازلنا نحتاج لنتسلق النصف الاخر لنصل لكأس العالم. هدفي الأول هو التأهل لكأس العالم وأمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك".

وأضاف "الشوط الأول كان صعبا بسبب الهدفين..الرطوبة والحرارة المرتفعة اخرا دخولنا لأجواء المباراة فاستقبلنا هدفين. رد فعل لاعبي مصر كان جيدا في الشوط الثاني ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب وأحرزنا هدفين وكنا الأقرب للفوز".

وختم كيروش «تأهلنا للمرحلة الأخيرة والحاسمة، وحتى شهر مارس لدينا أشياء كثيرة سنسعى للقيام بها حتى نجهز أنفسنا لهذه المرحلة ومباريات كأس العرب وكاس الأمم الافريقية مهمين للغاية للفريق».

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