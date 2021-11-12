تعرف إلى المنتخبات التي تأهلت رسمياً إلى كأس العالم 2022

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حجزت 4 منتخبات حتى الأن مكانها رسمياً في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر والتي ستقام العام المقبل، حيث نجح المنتخب البرازيلي في التواجد بمكانه الدائم عقب فوزه فجر اليوم على كولومبيا ليكون بذلك هناك 4 منتخبات ضمنت التواجد بالبطولة وهي قطر الدولة المنظمة وألمانيا والدنمارك والبرازيل.



وكانت البرازيل قد حجزت البطاقة الأولى عن قارة أمريكا الجنوبية والرابعة عالمياً عقب فوزها فجر اليوم على كولومبيا في ساو باولو، بهدف دون مقابل لتصبح أول دولة من أمريكا الجنوبية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، ونجح لاعب منتخب البرازيل لوكاس باكيتا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 72، لتفوز البرازيل، وتتصدر التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة متقدمة بـ9 نقاط على الأرجنتين.



ونجح أبناء السامبا البرازيلي في كتابة تاريخ جديد بالتواجد للمرة الـ 22 على التوالي في البطولة منذ إقامتها كما عززت رقمها القياسي في أمريكا الجنوبية بتحقيق الفوز 11 على التوالي على أرضها في التصفيات، إضافة إلى عدم اهتزاز شباكها على أرضها في 10 مرات متتالية.



ويذكر أن المنتخب البرازيلي يخوض النهائيات للمرة الـ22 على التوالي من بين 22 نسخة للمونديال منذ بداية إقامة البطولة في 1930، كما يستحوذ المنتخب البرازيلي أيضا على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم حيث توج باللقب 5 مرات سابقة.



وبهذه الأرقام الرائعة الذي حققها المنتخب البرازيلي أعلن عن نفسه أيضاً منافساً قوياً على البطولة من الأن رغبة في تحقيق لقب سادس للكأس العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news