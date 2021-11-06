تشافي تعليقا على توليه تدريب برشلونة: سأعود إلى نادي حياتي

المصدر: وكالات

أبدى تشافي هيرنانديز سعادة هائلة إزاء عودته إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لتولي تدريب الفريق الأول، معلقا :"سأعود إلى نادي حياتي".

ووجه تشافي نجم خط وسط برشلونة السابق رسالة إلى جماهير الفريق الكتالوني، حيث نشر اليوم السبت عبر تطبيق "إنستغرام" صورة له بقميص الفريق، وأرفقها برسالة إلى المشجعين.

وقال تشافي : "أنا عائد للمكان الذي ترعرعت فيه، أنا عائد إلى نادي حياتي."

وأضاف :"ليس لدي كلمات تصف مشاعري لدى الدفاع من جديد عن هذا الدرع المختوم على قلبي، والشعور مجددا بأن كامب نو يهتز والاستماع مجددا لهتافات التشجيع من هذه الجماهير العظيمة."

وأضاف :"أعرف أنني أصل في لحظة عصيبة، لكنني أواجه هذا التحدي بأعلى درجات الحماس. سأعمل وأكافح معكم جميعا للوصول إلى المكانة التي نستحقها."

وتابع تشافي :"شكرا لبرشلونة على الثقة بي، والشكر كذلك لجميع المشجعين الذين رأوا أنني يجب علي تولي هذا الدور المهم... القصة مستمرة."

وأعلن نادي برشلونة رسميا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت التعاقد مع تشافي ليتولى تدريب الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الجاري ولموسمين أخرين مقبلين.

وجاء ذلك بعد أن أعلن نادي السد القطري أمس الجمعة الموافقة على انتقال تشافي لتدريب برشلونة.

وينتظر وصول تشافي إلى برشلونة ليتم تقديمه رسميا أمام وسائل الإعلام بعد غد الاثنين في استاد كامب نو، حسب ما أوضح برشلونة عبر موقعه على الإنترنت.



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