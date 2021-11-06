تصريح مرتضى منصور قبل الخسارة القاسية للزمالك أمام الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل انطلاق القمة المصرية التي جمعت الأهلي مع الزمالك وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 5-3، وذلك خلال تصريحات صحافية تحدث فيها عن كل شيء وموعد عودته لرئاسة النادي ودخوله المكتب الإداري عقب صدور قرار المحكمة بعودة مجلس إدارة.



وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك في تصريح لموقع "صدى البلد" المصري، أنه لن يدخل مكتبه بالمبنى الإداري بالزمالك الا بعد تطهيره: وقال: "إن مكتبه لم يفتح منذ عام وتحديدا عقب قرار رحيله عن القلعة البيضاء بقرار من الجهة الإدارية في نهاية نوفمبر 2020 وستتولى شركة خاصة تطهيره قبل عودته لممارسة مهام عمله فيه مؤكدا أن مجلسه سيذهب لاستلام النادي أولا لحين الانتهاء من تطهير المكتب".



وأوضح رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، أنه اتفق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على عودة مجلسه الى القلعة البيضاء خلال ساعات مشيرا الى أن الوزير تفهم ضرورة تنفيذ حكم القضاء الصادر بإلغاء قرار التجميد الصادر في نوفمبر الماضي، وأشار إلى أنه عقد أكثر من جلسة مع وزير الشباب والرياضة وتم وضع خارطة طريق عودة المجلس المنتخب للقلعة البيضاء والدعوة للانتخابات.

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