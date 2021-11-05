رسمياً.. تشافي مدربا لبرشلونة بعد تعويض السد بمبلغ كبير

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن نادي السد القطري اليوم من خلال صفحته الرسمية على "تويتر"، انتقال مدربه، والنجم السابق لبرشلونة، تشافي هيرنانديز إلى برشلونة من أجل تولي القيادة الفنية للكاتالوني، وقال السد إن المفاوضات مع برشلونة وصلت إلى نهاية سعيدة للطرفين، بعد موافقة برشلونة على دفع الشرط الجزائي، وهو الذي سبق وكشفت عنه وسائل إعلام إسبانية بأنه يصل إلى 5 ملايين يورو.

وقال المدير التنفيذي لنادي السد، تركي العلي في تغريدة على حساب النادي: السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده، واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.

في جانب آخر، كان نائب رئيس برشلونة رافا يوستي قد أكد أن السد وافق على فسخ عقد تشافي دون تحديد طبيعة الاتفاق، وقد نقلت مصادر عن أن برشلونة حاول تعويض السد بخوض مباراة ودية معه في الدوحة، وكذلك أخرى في إسبانيا ضمن كأس غامبر.

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