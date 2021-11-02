أبطال أوروبا.. البايرن واليوفي لحسم التأهل وبرشلونة يحدد مصيره في كييف

المصدر: وكالات

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران اليوم من خلال بدء جولات الإياب في دور المجموعات، ويخوض برشلونة الإسباني مواجهة حاسمة ومصيرية ومليئة بالشكوك حول مستواه ومدربه الجديد عندما يحل ضيفا على دينامو كييف الأوكراني، على أمل استلام "منارته" ونجمه السابق تشافي هرنانديس دفته الفنية خلفا للهولندي المقال رونالد كومان.

ويعيش النادي الكاتالوني ضبابية كبيرة في الآونة الأخيرة، فبعد سقوطه الحر منذ بداية الموسم، لا يعرف برشلونة من سيحل محل مدربه الهولندي الذي تمت الإطاحة به ليلة الأربعاء-الخميس، بالإضافة إلى المخاوف الكبيرة بخصوص أسلوب اللعب والنتائج. وسقط برشلونة السبت في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس المتواضع 1-1 السبت على ملعب كامب نو الذي كانت نصف مدرجاته خالية من المشجعين، في ثالث مباراة دون انتصار بعد خسارتين متتاليتين.

"غارقون" هكذا عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الكاتالونية الأحد مقالها لتصف وضع برشلونة القابع في المركز التاسع في الدوري الإسباني، فيما كتبت صحيفة "سبورت" على صفحتها الأولى "تشافي، لا تتأخر طويلا!"، واصفة "فريقا بلا روح" و"مباراة للنسيان". والمرشح الأبرز لخلافة المدير الفني الهولندي، والنجم السابق للنادي الكاتالوني تشافي هرنانديس يشرف حاليا على تدريب نادي السد القطر وهو مدد عقده معه في مايو الماضي لمدة عامين حتى عام 2023.

في ظل هذا الشك المحيط، يواجه برشلونة مخاطر كبيرة في أوكرانيا في أهم مباراة في موسمه حتى الآن. ففي حالة تعثره بالملعب الأولمبي في كييف، يمكن أن يقترب برشلونة بشكل كبير من الإقصاء من دور المجموعات، وستكون ضربة موجعة لم يتلقاها البلاوغرانا منذ أكثر من عشرين عامًا: خلال موسم 2000-2001، احتل المركز الثالث في مجموعته خلف ميلان الإيطالي وليدز يونايتد الإنجليزي.

في جانب آخر، تأمل أندية بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الإيطالي وسالزبورغ النمسوي التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي. وحقق بايرن ميونيخ ويوفنتوس العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعتين الخامسة والثامنة وكلاهما يلعب على أرضه في سعيه إلى الفوز الرابع تواليا حيث يستضيف الأوّل بنفيكا البرتغالي، والثاني زينيت سان بطرسبورغ الروسي، فيما يتصدر سالزبورغ المجموعة السابعة بسبع نقاط قبل زيارته إلى ألمانيا ومواجهة فولفسبورغ صاحب المركز الأخير بنقطتين. ويتصدر بايرن ميونيخ قائمة الأندية الأوروبية مع أفضل خطي هجوم ودفاع حيث سجل 12 هدفاً ومن دون تهتز شباكه.

برنامج جولة الثلاثاء (بتوقيت الإمارات)

مالمو - تشيلسي 21:45

فولفسبورج - ريد بول سالزبورغ 21:45

دينامو كييف - برشلونة 00:00

بايرن ميونيخ - بنفيكا 00:00

فياريال - يونغ بويز 00:00

أتلانتا - مانشستر يونايتد 00:00

يوفنتوس - زينيت سانت بطرسبرغ 00:00

إشبيلية - ليل 00:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news