محمد صلاح يهزم رونالدو مرتين.. الفرعون المصري يظفر بجائزة أفضل لاعب في أكتوبر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

عوض هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، خسارته جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر الماضي، التي ذهبت إلى منافسه كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وفاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى التواجد في قائمة التشكيل المثالي لشهر أكتوبر التي شهدت غياب رونالدو.

وكان صلاح قد قاد ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة وسجل ثلاثة أهداف، فيما غاب النجم البرتغالي رونالدو عن التسجيل في هذه المباراة وتعرض لانتقادات شديدة.

واختار موقع «هوسكورد» العالمي، محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر، بعدما حصل على أعلى تقييم بـ8.94.

وذكر الموقع: «حصل محمد صلاح على لقب أفضل لاعب بالبرميرليج لشهر أكتوبر بعد نجاحه في تسجيل 5 أهداف منهم 3 أهداف في مانشستر يونايتد، وساهم صلاح بشكل مباشر في تسجيل هدف في كل ظهور بالدوري في أكتوبر، وسدد 17 كرة على المرمى، وصنع 8 فرص محققة للتسجيل، وقيامه بـ11 مراوغة ناجحة».

وجاء تشكيل «هوسكورد» لشهر أكتوبر كالتالي:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل (أرسنال)



خط الدفاع: ريس جيمس – تريفو شالوباه – تياجو سيلفا – بين تشيلويل (تشيلسي)

خط الوسط: ديكلان رايس (وست هام) – ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي) – يوري تيليمانس (ليستر سيتي)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – إيميل سميث رو (أرسنال) – روبرتو فيرمينو (ليفربول)

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