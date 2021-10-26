مشهد جديد.. أول حكمة مصرية تظهر في دوري كرة القدم (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شاهندة المغربي أول حكمة كرة قدم مصرية تظهر في دوري المحترفين (فيديو)

سجلت الملاعب المصرية الظهور الأول لحكمة مصرية في دوري المحترفين، إذ شهدت مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ظهور الحكمة المصرية شاهندة المغربي كحكم رابع في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021 -202، وذلك في إطار سياسية لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري، الخاصة بالدفع بالعنصر النسائي في الإدارة التحكيمية لمباريات الدوري المصري الممتاز.

واستقبل لاعبو الفريقين الحكمة شاهندة المغربي بشكل طيب، كما ظهر عليها الهدوء في تعاملها مع أعضاء الفريقين والأجهزة الفنية، كما اهتمت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالظهور الأول لها في الدوري الممتاز المصري وسط تعليقات متباينة من الجمهور سواء المرحب بالخطوة أو المتحفظ عليها.

وبدأت شاهندة المغربي مسيرتها مع التحكيم موسم 2014-2015 وحصلت على الشارة الدولية موسم 2016-2017، ولعبت عدة مباريات في القسم الرابع والناشئين سواء للرجال أو السيدات.

ويبقى الموقف الأبرز في مسيرة شاهندا مغربي عندما أدارت مباراة لفرق عربية واعترض أحد اللاعبين بشكل غير لائق بعدما أدار وجهه ثم بصق على الأرض فطردته المحكمة، لكن اللاعب اعتذر لها بعد نهاية اللقاء.

ظهور اول حكم نسائي في الدوري المصري شاهندة المغربي



pic.twitter.com/jGuwi5g07C — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 26, 2021

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