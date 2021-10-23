محمد صلاح يتغزل في كريستيانو رونالدو .. و"الدون" يتجاهل الفرعون المصري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قبل ساعات من مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول المقررة غدا الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ركزت وسائل الإعلام العالمية على النجمين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، خاصة أن لقاء الغد هو الأول لهما وجها لوجه في الدوري الإنجليزي.

وتحدث محمد صلاح عن المباراة، وقال إن مواجهة مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية، وأنه لا ينبغي حصر المواجهة في لقاء فردي بينه وبين رونالدو.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "المباراة ستكون صعبة، مانشستر يونايتد فريق جيد يمتلك لاعبين أقوياء ومدير فني رائع، سيحاولون قدر الإمكان الفوز بالمباراة، وكذلك الحال بالنسبة لنا نريد تحقيق الفوز".

وتحدث صلاح عن كريستيانو رونالدو، قائلا: "عودة رونالدو للبريميرليج مجددًا شئ رائع، لقد حقق الكثير من النجاحات خارج الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد مانشستر يونايتد تعاقد معه من أجل تحقيق البطولات".

وأوضح: "أرى المباراة من وجهة نظر أنه ينبغي تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة لكلا الفريقين، لا أريد تحديد المباراة نفسها في مواجهة لاعب أو إثنين".

وأتم: "أبحث دائمًا عن المكسب، وأتمنى تحقيقه أمام مانشستر يونايتد".



من جانبه تحدث كريستيانو رونالدو بشكل عام، من دون أن يتحدث بشكل شخصي عن محمد صلاح.

وقال رونالدو: "أعرف متى يحتاج الفريق إلى مساعدتي دفاعيًا. لكن دوري في النادي يتعلق بتحقيق الانتصارات ومساعدة الفريق على الفوز وتسجيل الأهداف، كما أن الدور الدفاعي جزء من وظيفتي".

وأضاف: "الأشخاص الذين لا يريدون رؤية ما أقوم به؟ إنهم لا يحبونني، لكن كي أكون صريحًا أنا 36 عامًا وأفوز بكل شيء، فهل سأقلق بشأن الأشخاص الذين يقولون أشياء سيئة عني؟".

وتابع رونالدو: "أنام جيدًا في الليل. أذهب إلى سريري وضميري في حالة جيدة جدًا، واستمر في القيام بذلك لأنني ما زلت أغلق الأفواه وأفوز بالألقاب".

وواصل كريستيانو: "النقد دائمًا جزء من العمل. لست قلقًا بشأن ذلك. وأرى أنه من الجيد أن أكون صريحًا. إذا كانوا قلقين علي أو تحدثوا عني، فذلك لأنهم يعرفون أن إمكاناتي وقيمتي في كرة القدم لا تزال كما هي".

وأكمل: "حسنًا. سأعطيك مثالًا: إذا كنت في مدرسة وكنت أفضل طالب، عندما تذهب وتسأل أسوأ طالب إذا كان يحب زميله الأفضل. سيقولون إنهم لا يحبونه".

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