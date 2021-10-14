الخسارة أمام لبنان تطيح باتحاد الكرة السوري

المصدر: جوني جبور- دبي

ألقت خسارة المنتخب السوري أمام نظيره اللبناني الثلاثاء الماضي بنتيجة "2-3" في الجولة الرابعة من الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022، بظلالها الثقيلة على الشارع الرياضي السوري، وأسهمت في الإطاحة باتحاد الكرة السوري، وفقاً لما أكدته صحيفة "الوطن" السورية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة" إن: "ستة من أعضاء الاتحاد السوري تقدموا باستقالتهم، بعد الهزيمة أمام لبنان، والتي اضعفت من فرصة "نسور قاسيون" في المنافسة على بطاقات التأهل إلى المونديال".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أحد أعضاء الاتحاد الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن: "الأعضاء تقدموا باستقالات شفهية، ريثما يصل الأمين العام للاتحاد من الأردن لتقديمها بشكل رسمي".

وأشارت الوطن، إلى أن أسباب الاستقالة تعود أيضا لصراع دائر داخل أروقة الاتحاد، حيث يتهم الرئيس بالتفرد بالقرارات المهمة والمؤثرة، خصوصاً أن الهزيمة أمام لبنان، أودت بتذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة، في مجموعة يعتلي صدارتها المنتخب الإيراني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية في المركز الثاني، وتقدم لبنان إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ومن ثم الإمارات والعراق برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.



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