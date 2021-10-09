الإصابة تبعد نوير عن منتخب ألمانيا

المصدر: وكالات

غاب حارس المرمى مانويل نوير عن تدريب المنتخب الألماني اليوم السبت لتحوم الشكوك حول لحاقه بالمواجهة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم.

وغاب نوير /35 عاما/ عن المباراة التي فاز فيها منتخب ألمانيا على نظيره الروماني بهدفين مقابل هدف في هامبورج مساء الجمعة، نتيجة الإصابة في العضلة الضامة.

وغاب الحارس الدولي عن تدريبات الماكينات اليوم السبت ولم يتحدد بعد إمكانية لحاقه بمواجهة مقدونيا الشمالية بعد غد الاثنين.

وشارك مارك أندري تير شتيجن مكان نوير أمام رومانيا ، وقد يشارك حارس برشلونة مجددا أمام مقدونيا الشمالية حال عدم تعافي نوير.

وكان برند لينو هو الحارس الوحيد الذي شارك في تدريبات المنتخب الألماني اليوم السبت وانضم له حارس هامبورج دانييل هوير فرنانديز.

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