المنتخب يواجه فلسطين في مباراة حاسمة بـ"غرب آسيا"

المصدر: الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي في الرابعة والنصف مساء يوم غد مباراة حاسمة أمام منتخب فلسطين ضمن الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً التي تستضيفها السعودية. ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين على منتخب فلسطين ومنتخبنا ، فيما يمتلك الأبيض الأولمبي 3 نقاط حصدها من الفوز على منتخب لبنان في الجولة الأولى ، ويتساوى معه منتخب فلسطين في عدد النقاط بعد تمكنه من تحقيق فوزه الأول أمس على لبنان. ويدخل منتخبنا مواجهة الغد بهدف تحقيق الفوز لإنعاش حظوظه في التأهل.

وأكد سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أن مواجهة الغد تعتبر مباراة حاسمة في مشوار المنتخب في البطولة خاصة بعد الخسارة أمس أمام منتخب العراق، وأن الجهاز الفني والإداري حرص على رفع عزيمة ومعنويات اللاعبين بعد نهاية المباراة وحثهم على القتال في اللعب أمام منتخب فلسطين، وجدد ثقته في لاعبي المنتخب وقدرتهم على بذل جهود مضاعفة لتحقيق الهدف المطلوب.

وقال المنصوري: "مازالت الفرصة سانحة للتأهل إلى الدور الثاني للبطولة، وطالبنا اللاعبين بالتركيز الشديد في مباراة الغد أمام منتخب فلسطين الذي تتساوى حظوظه معنا ويسعى لتحقيق الهدف ذاته". ووفق نظام البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة بالإضافة لأفضل ثاني إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر اقامته يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

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