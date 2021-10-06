ناد ألماني يلزم لاعبيه بتحمل تكاليف فحوص فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم أنه سيتعين على اللاعبين غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، دفع تكاليف فحوص تفاعل إنزيم البوليميريز المتسلسل المعروفة باسم "بي.سي.آر" الإلزامية بأنفسهم اعتبارا من الآن. وطبقا للقواعد المعمول بها في الدوري الألماني (بوندسليجا)، يجب على اللاعبين الخضوع لفحوص "بي.سي.آر" مرتين في الأسبوع الواحد، لكن هيرتا برلين يشهد إجراء الفحوص نحو ست مرات، وذلك بعدما شهد عدة حالات إصابة وخضع الفريق بأكمله للعزل لفترة في الموسم الماضي.

ويتكلف فحص "بي.سي.آر" نحو 70 يورو (82 دولار)، وقد أكد هيرتا برلين ما ذكرته صحيفتا "تي.زد" و"بيلد" حول أن النادي لن يتحمل تكاليف هذه الفحوص مجددا بالنسبة للاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح. وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي هيرتا برلين في تصريحات للصحيفتين إن أكثر من 90 % من لاعبي هيرتا برلين تلقوا اللقاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news