رونالدو يرفض مصافحة لاعب إيفرتون بسبب تقليد طريقة احتفاله (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

رفض نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو العفو عن لاعب إيفرتون تاونسند الذي قام بتقليد طريقة احتفال رونالدو عندما سجل هدف التعادل لفريقه في شباك مانشستر يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وعقب نهاية المبارة اتجه تاونسند إلى رونالدو وحاول التحدث معه والاعتذار منه، لكن نجم مانشستر يوناتيد رفض التحدث معه وخرج من الملعب وسط حالة من الغضب الشديد.

وتحدث تاونسند عن احتفاله بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد على طريقة كريستيانو رونالدو، وقال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: ""لن أُخفي عليكم بأن كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى في كرة القدم. نشأت وأنا أتابعه. احتفالي كان بمثابة إظهار احترامي لرونالدو. ربما كان عليّ تنفيذ الاحتفال بشكلٍ أفضل".

وتعادل مانشستر يونايتد في ملعبه وأمام جمهوره 1-1 مع إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد أن ألغى هدف التعادل الذي أحرزه أندروس تاونسند للضيوف هدف السبق الذي منحه أنطوني مارسيال لأصحاب الأرض قبيل نهاية الشوط الأول.

وبدأ يونايتد المباراة بوجود نجميه كريستيانو رونالدو وبول بوجبا على مقاعد البدلاء وتقدم بهدف قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما هيأ برونو فرنانديز الكرة لزميله الفرنسي مارسيال قبل أن تغير الكرة اتجاهها قليلا وتستقر في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

لكن إيفرتون نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 65 عندما مرر ديماراي جراي الكرة إلى عبد الله دوكوري الذي هيأها إلى تاونسند ليودعها الأخير الشباك.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا للضيوف قبل النهاية بداعي التسلل.

وسنحت فرصة أخيرة للاعب يونايتد جيدون سانشو عندما مرر إليه البديل رونالدو الكرة بكعب القدم لكن الحارس بيكفورد تصدى للمحاولة بسهولة.

كرستيانو رونالدو يغادر الملعب وهو غاضب!

pic.twitter.com/7pMt5a0lHw — إ فينت #جديد (@eve24t) October 2, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news